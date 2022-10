Tien mille voor restauratie orgel Sint-Petrusbasiliek in Oirschot

Dat blijkt uit het overzicht met de subsidies voor het derde kwartaal van dit jaar. Het cultuurfonds trekt ruim 373.000 euro uit voor 63 Brabantse projecten.

Het Smits-orgel in de Sint-Petrusbasiliek is halverwege de negentiende eeuw gebouwd, aldus de Brabantse Orgelfederatie. De basiliek beschikt sinds 1972 over het orgel dat verhuisde vanuit de Sint-Pieterskerk in Den Bosch. Een restauratie is noodzakelijk, omdat de pijpen mankementen vertonen.

Buitenlokaal van basisschool

Het Cultuurfonds stelt ook bijdragen beschikbaar voor onder andere het Nederlands Silent Film Festival in Eindhoven (10.000 euro) en het Steendrukmuseum in Valkenswaard (7.500 euro voor de expositie Uit het wonderland: de magie van het Oosten, te zien vanaf zaterdag). Basisschool Het Vasteland in Eindhoven krijgt 7.500 euro voor zijn buitenlokaal De Torentuin.

Pennings Foundation ontvangt 5.000 euro voor het fotoproject Warm Woensel West van Kees Martens. De Eindhovenaar fotografeerde de sloop en renovatie van woningen in de wijk. Ook portretteerde hij inwoners in hun woonkamer en legde activiteiten in Woensel-West vast. Zijn foto's zijn vanaf 16 november te zien bij Pennings Foundation aan de Geldropseweg. Ook komt er een buiten-expositie in de wijk en verschijnt een fotoboek.

Vincent van Gogh

De stichting Make Eindhoven krijgt 7.500 euro voor het project Re-Use-Me. Het doel is om samen met het Nationaal Glasmuseum/Glasblazerij Leerdam de mogelijkheden van het hergebruik van glas te onderzoeken. Brass Band Nuenen krijgt 5.000 euro voor de muzikale toneelvoorstelling Margot, Vincents ware liefde over de liefdesrelatie tussen de Nuenense Margot Begemann en buurman Vincent van Gogh.