Tien onopgeloste verkrachtingen en overvallen opnieuw onder de loep na opruimen bewijsmateriaal

Zaakwaarne­mer Bruma op weg naar PSV voor overleg over transfer naar Besiktas

14 juli PSV verwacht nog deze week de zaakwaarnemer van Armindo Bruma in Eindhoven voor overleg over een transfer naar Besiktas. De verwachting is dat de Turkse landskampioen hem wil kopen. PSV zet in op een bedrag van meerdere miljoenen, maar zal wel een verlies moeten slikken ten opzichte van zijn aankoopprijs. Er is nog geen bod binnen in het Philips Stadion, maar Bruma komt er met Besiktas wel uit.