Met name bij winkels in de mode is het volgens Van Zwam alle hens aan dek. ,,De verkoop heeft zich helemaal naar online verplaatst en click & collect is geen wondermiddel. Mensen moeten een afspraak maken om naar de winkel te komen en dat is een drempel. Je ziet dat veel mensen hun aankopen uitstellen. Dat maakt ook dat nieuwe huurders geen haast hebben om nu een winkel te openen.”