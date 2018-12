Tien Tenen mag de olifanten-actie 25 jaar na dato niet herhalen met lama's

De grijze kolossen waren niet ontsnapt uit de dierentuin maar geregeld door ondernemer Rutger Raymakers die de opening van zijn kinderschoenenwinkel onder de aandacht wilde brengen. ,,Je hoefde daarna niemand nog te vertellen dat Tien Tenen zich in de Jan van Lieshoutstraat had gevestigd”, lacht hij 25 jaar later. Een jubileum waarbij Raymakers dat kunstje graag nog een keer herhaald had met een paar lama's maar de gemeente wilde niet meewerken aan een vergunning. ,,Destijds was het geen probleem. Ik kende een mannetje bij de gemeente en die regelde de papieren. Een belletje naar Herman Renz en de olifanten met vier clowns waren ook geregeld. Omdat het zo warm was hebben we ze met de brandslang hier voor de winkel nat staan spuiten. Daarna hebben we nog een paar rondjes met ze door de stad gewandeld.”