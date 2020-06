‘Tien ton staal verticaal’, het kan wellicht toch nog: kermissen hopen snel van start te gaan

Sinds premier Mark Rutte woensdag bekend maakte dat evenementen en kermissen, mits aangepast aan de coronamaatregelen, weer tot de mogelijkheden behoren, is de branche meteen in actie gekomen. Ook in deze regio zoeken kermisorganisaties en gemeenten naar de mogelijkheid om alsnog kermissen te organseren. In Helmond, Leende en Geldrop-Mierlo is het bij de gemeente onderwerp van overleg en in Dommelen en Geldrop-Mierlo hebben de organisaties zelfs al een verzoek tot goedkeuring ingediend. Voor de grote kermis in Best komt de versoepeling te laat. Oorspronkelijk zou de kermis hier volgende week vrijdag beginnen en volgens de gemeente is het nu te kort dag om nog iets te regelen.