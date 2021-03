Tien vuurwapens bij jonge wapenhandelaar (18) gevonden in Eindhoven

Schade avondklok­rel­len Eindhoven loopt op tot meer dan 6,7 ton

23 maart EINDHOVEN - De totale schade die op 24 januari is aangericht door relschoppers in Eindhoven is opgelopen tot meer dan 670.000 euro. Voor dat bedrag hebben gedupeerden schadeclaims ingediend bij de rechtbank, in de hoop dat schuldigen moeten betalen.