Tienduizenden werkenden in Zuidoost-Brabant in hoeken waar de klappen vallen: ook vaste banen op de tocht

Meer dan de helft van alle werknemers in Zuidoost-Brabant werkt in een sector met ‘coronakrimp’, een sector waar het aantal banen de afgelopen tijd is afgenomen. Ze werken bijvoorbeeld in de horeca, bij uitzendbureaus, bij autobedrijven, bij winkels of groothandels. In totaal gaat het om ruim 175.000 werkenden in Zuidoost-Brabant, blijkt uit nieuwe cijfers van uitkeringsinstantie UWV.