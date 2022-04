Tieners gooien zwaar voorwerp op bestelbus vanaf viaduct bij Kennedylaan, politie doet onderzoek

Vyron is nog maar net herders­hond, maar nu al onmisbaar voor de schaapskud­de op de hei in Best

BEST - Samen zorgen ze ervoor dat een grazende kudde van 250 schapen de hei rond de Langvennen in Best openhoudt: herder Bram Haen en bordercollie Vyron (7). Bijzonder, want die laatste begon pas net met die ‘nieuwe job’. ,,Je ziet gewoon dat 'ie wil leren.”

