Tieners op podium voor juniorversie van Belle en het Beest

EINDHOVEN - Lumière is 13, Gaston is 17, Belle zelf is 14. Een zeer jonge cast zet komend weekeinde de productie van Belle en het Beest op de planken. De jonge acteurs en zangers kunnen niet wachten.

De productie ligt in handen van het Centrum voor Musical. Tien jaar geleden opgericht door Babette Holtmann en Brigit Degener, maar nu ligt de dagelijkse leiding in handen van nieuwe bevlogen docenten: Evi Blokland, Jentley Drieman en Niek Claassen.

Zij geven wekelijks aan groepen enthousiaste kinderen les in verschillende disciplines.

Quote Ik had zelfs plaatjes van Lumière op mijn kamer hangen Acteur Bart (13)

Blokland: „‘Beauty and the Beast Jr’ wordt uitgevoerd door de productiegroep. Naast de productiegroep zijn er ook reguliere groepen. Het grootste verschil is dat bij de productiegroep er ook echt auditie gedaan moet worden. Voor de duidelijkheid: als je de auditie niet haalt wil dat natuurlijk niet zeggen dat je geen talent hebt. Het houdt in dat je er gewoon nog niet klaar voor bent of dat de rol niet bij je past.”

Allemaal een dubbelrol

Een van de rollen is Lumière, de kandelaar, gespeeld door Bart (13). „Toen we deze musical gingen doen, hoopte ik dat ik deze rol kreeg. Ik keek vroeger graag naar Belle en het Beest, ik had zelfs plaatjes van Lumière op mijn kamer hangen. Goh, dat klinkt eigenlijk best zielig”, merkt hij op met een lach.”

„Welnee, valt Gaston - gespeeld door Jade (17) - hem bij. ,,Dat is juist leuk.”

De totaal 19 spelers spelen bijna allemaal een dubbelrol. Sterre speelt naast een dorpeling in de musical ook de rol van de theepot. Een lastige rol, alleen al vanwege het kostuum. „Heel erg rond, bewegen is lastig en rennen kan al helemaal niet. Ik stuiter het hele toneel over. Maar ik heb een handvat en tuitje en een prachtkostuum, dus wat wil je nog meer?”

Groeien, spanning en hoge noten halen

Terwijl Niek Claassen, die de regie op zich heeft genomen, druk bezig is met het markeren van de ‘sta-plekken’ op de vloer, vertelt Blokland. „Het mooiste moment is toch wel om te zien hoe deze kinderen genieten en hoe ze gegroeid zijn in hun rollen. Voor sommige zal het zeker spannend zijn om de hele avond op het podium te staan en om de hoge noten te halen, maar ik heb er alle vertrouwen in.”

Quote Eenmaal op het podium dan is gewoon alles weer leuk en doe je het gewoon Juul speelt Belle

Om die hoge noten maakt Belle, gespeeld door de 14-jarige Juul, zich ook nog wel zorgen. „Maar eenmaal op het podium dan is gewoon alles weer leuk en doe je het gewoon.”

Jasper (15) is de tegenspeler van Belle, hij speelt het beest. „Deze rol is best een uitdaging voor mij, maar net als Juul denk ik ‘gewoon doen’.”

Nieuwe musical blijft geheim

Drieman is verantwoordelijk voor de zang voor de musical. „In het begin van de voorstelling heb je altijd kriebels. Als het er weer op zit is het altijd het gevoel van ‘jammer’, het is alweer voorbij.”

Er zijn inmiddels plannen voor een nieuwe musical, welke dat gaat worden blijft nog even geheim.

Er zijn nog kaarten beschikbaar voor ‘Beauty and the Beast jr.’, gespeeld door CvM op zaterdag 16 en zondag 17 juli in de Weeffabriek in Geldrop.