Tientallen kilo's drugs gevonden in woning Eindhoven, vier verdachten aangehouden

De recherche kreeg een tip binnen over drugs die in de betreffende woning zouden liggen. Toen agenten een kijkje gingen nemen, bleek die informatie inderdaad te kloppen. In het huis en in een bijbehorende schuur lagen grote hoevelheden drugs. Het gaat om tientallen kilo’s wiet en hasj. Ook werd er voor zo’n 20.000 euro aan contant geld in beslag genomen.