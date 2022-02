Tientallen mensen roepen bij MH17-monument op een einde te maken aan bloedvergieten in Oekraïne

ANALYSE Er zit te vaak kraak noch smaak aan het spel van PSV, mede door gepuzzel en gehussel

PSV blijft in balbezit te vaak aanmodderen in een seizoen waarin het aantal wisselingen en blessures opnieuw te hoog is om een vaste lijn te kunnen ontdekken. De club doet nog volop mee om de prijzen en valt qua spirit weinig te verwijten, maar de spelontwikkeling is zorgelijker dan de resultaten doen vermoeden.

