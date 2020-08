Tierend tanken langs de Italiaanse snelweg: 2,60 euro voor liter brandstof

Anderhalf jaar cel voor Eindho­venaar met drie kilo harddrugs in de diepvries

19 augustus DEN BOSCH - Een Eindhovenaar die drie kilo amfetamine in zijn diepvries had liggen, is door de rechtbank vrijgesproken van handel in het spul. Maar hij wordt wel veroordeeld voor het bezit er van, plus dealen in hennep en wapenbezit. Bij elkaar kost hem dat anderhalf jaar cel waarvan een halve voorwaardelijk.