Tijdelijk afscheid van Area 51 in Eindhoven: ’Ik zal nu wat verder weg moeten’

Op het Ketelhuisplein staat Kay Thorissen (15) te wachten op zijn vader. Naast hem staat een quarter pipe die de jonge Eindhovenaar zojuist zelf in elkaar heeft gezet tijdens de workshop ’Build your own ramp'. Dat zijn favoriete skate-plek Area 51 na deze zondag een maand of negen dicht gaat, vindt hij ’op zich wel erg’. Want een uurtje of 15, 20 per week is hij er toch wel te vinden. ,,Ik zal nu wat verder weg moeten, naar Tilburg bijvoorbeeld, of naar andere andere skateparken.” En binnenkort begint ook weer het honkbalseizoen, een andere sport die Thorissen graag beoefent. ,,Maar ik zal toch blij zijn als het hier klaar is.”