Tijdelijk cameratoezicht in Eindhovense wijk Vaartbroek, waar het al tijden onrustig is

Leuke weetjes en de grote lijn: twee dikke 'zap’-pil­len over geschiede­nis van Groot Eindhoven 1920-2020

EINDHOVEN - Bij de viering van het eerste kampioenschap van PSV in 1929 maakten Anton Philips en de gemeente Eindhoven ruzie, over de route van de platte kar bij de huldiging. Natuurlijk moest die eerst bij de Philips’ landhuis De Laak langs komen. Het is typerend voor de verhouding tussen Eindhoven en Philips, schrijven Thom Aussems en Hans Horsten in hun boek Eindhoven, over de geschiedenis van de stad.

18 december