Tijdelijk contract supervisor Winy Maas is nog niet geregeld in Eindhovense soap

EINDHOVEN - Het nieuwe, tijdelijke contract voor supervisor binnenstad Winy Maas is nog niet geregeld, ook al liep de oude overeenkomst per 1 juli af. De architect en stedenbouwkundige moet eerst een offerte indienen bij de gemeente Eindhoven.

Het college van B en W heeft deze week besloten dat hij dat moet doen onder voorwaarde dat hij tot eind dit jaar in de binnenstad geen nieuwe projecten aanneemt als architect. Het toezicht op de twee projecten waar (het bureau MVRDV van) Maas al werkt als architect - de Heuvel en het Stadskantoor - wordt uitgevoerd door de gemeentelijke stedenbouwkundige en de welstandscommissie.

‘Vaag verhaal’, zegt SP

Voor het college van B en W en wethouder Yasin Torunoglu is daarmee ‘de scheiding van belangen geborgd’, schrijven ze in een brief aan de gemeenteraad. Voor de SP is de discussie over de ‘dubbele petten’ van Maas - architect én supervisor binnenstad - daarmee echter nog niet klaar. Een ‘vaag verhaal’, noemt gemeenteraadslid Jannie Visscher de redenering.

In de gemeenteraad en in de stad is ophef ontstaan omdat de twee functies van Maas de schijn van belangenverstrengeling kunnen oproepen. Visscher (SP) en 50PLUS hebben daarom in de gemeenteraad van 23 juni een motie ingediend. Zij willen dat Torunoglu een einde maakt aan de dubbele petten van Maas. De wethouder ging daar in zijn reactie in mee. In het nieuwe, tijdelijke contract zou dat opgelost worden. De motie werd niet in stemming gebracht.

Quote Zo kan het college de raad niet voor de gek houden. Dus gaan we maandag bespreken wat te doen met deze soap. Jannie Visscher, Gemeenteraadslid SP Eindhoven

Bij navraag door het ED bleek dat Torunoglu alleen bedoelde dat Maas voor die twee projecten niet optreedt als supervisor, maar wel doorwerkt in beide functies. Daarop stelde Visscher nieuwe raadsvragen omdat ze vindt dat de raad 'op het verkeerde been’ is gezet door Torunoglu. Zij houdt vast aan de scheiding van taken: Maas kan niet én supervisor én architect zijn. Maar de wethouder wil zover niet gaan.

Visscher accepteert dat niet zomaar. ,,Het college gaat hier wel heel makkelijk mee om. Dit is niet wat wij vroegen. Zo kan het college de raad niet voor de gek houden. Dus gaan we maandag bespreken wat te doen in deze raadssoap.”

‘Maas zorgt voor positieve reuring’

In de brief aan de raad schrijft de wethouder verder dat het college ‘positief’ is over het werk van Maas. ‘Hij zoekt nadrukkelijk de discussie op en durft tegen de haren in te strijken. Dit heeft geleid tot positieve reuring in de stad en heeft het kwaliteitsniveau van plannen zichtbaar opgetild.’ Het komend half jaar werkt Torunoglu aan een nieuwe structuur voor het toezicht op de ontwikkeling van plannen in de binnenstad, per 1 januari 2022. Daar wordt ook het werk van de supervisoren voor het Emmasingelkwadrant en Knoop XL bij betrokken. Dit loopt vooruit op een nieuwe organisatie voor de bewaking van de omgevingskwaliteit voor de hele stad, zoals de nieuwe Omgevingswet die voorschrijft.

Volledig scherm Eindhoven ED2020-10649 Wethouder *Yasin Torunoglu* bij 3D-geprinte woning © Kees Martens/DCI Media

Torunoglu geeft in de antwoord op vragen van deze krant ook nog een toelichting op de werkwijze van Maas. Hij moet zich het komende half jaar vooral bezig houden met beoordelen of plannen die ingediend worden voldoen aan de Verdichtingsvisie op de binnenstad. Die is door de gemeenteraad vastgesteld.

Die beoordeling gebeurt in zogenaamd atelierdagen, bijeenkomsten met de ontwikkelaar, de architect en de supervisor. Daarin wordt het ontwerp tegen het licht gehouden, suggesties voor wijzigingen gedaan. Als de plannen voor het Stadskantoor en de Heuvel aan de orde komen op zo’n atelierdag, dan krijgt de ‘senior stedenbouwkundige’ van de gemeente de rol van supervisor. Maas gaat dus niet zijn eigen plan beoordelen, aldus Torunoglu. Ook de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstand, CRK) zal daarbij een ‘zwaardere rol’ op zich nemen.

Volledig scherm Plan Heuvel Eindhoven dat MVRDV van Winy Maas tekende voor CBRE. © CBRE/MVRDV

De kwestie van de dubbele petten is ontstaan omdat Maas in het eerste tweejarige contract van 2017 carte blanche kreeg om met zijn bureau MVRDV te blijven werken als architect. Uit de voorwaarden die het ED heeft opgevraagd, blijkt dat daaraan geen enkele beperking werd opgelegd. Tot 2019 gold: ‘Uw benoeming staat niet in de weg dat u of uw bureau meedingt naar projecten of ontwikkelingen in de stad.’ Van deze overeenkomst heeft Torunoglu eerder gezegd dat hij die zo nooit meer zou afsluiten.

‘Terughoudend zijn met opdrachten’

In september 2019 werd een volgende contract voor twee jaar afgesloten. Toen waren er al wat vragen geweest over de rol van Maas als architect bij de ontwikkeling van Certitudo Capital op de locatie van het Stadskantoor aan het Stadhuisplein. Uit de nieuwe afspraken blijkt dat ook de gemeente bezwaren heeft tegen de dubbele petten. Maas zou ‘terughoudend’ moeten zijn met aannemen van opdrachten in de binnenstad, staat er in. Een of twee projecten maximaal mocht hij zelf doen. Maar dan moest de bewaking van de kwaliteit wel door de gemeente gedaan worden. Met deze duidelijke regels wilde de wethouder de ‘(schijn van) belangenverstrengeling voorkomen’, staat in de overeenkomst.

Voor het komend half jaar is dat weer verder aangescherpt: Maas mag géén nieuwe opdrachten aannemen, maar wel de ontwerpen voor Stadskantoor en Heuvel afmaken. Contractueel kan de gemeente daar niet onderuit. Wel worden duidelijke afspraken gemaakt om 'ogenschijnlijke belangenverstrengeling’ te voorkomen, aldus de wethouder.