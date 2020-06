Tijdelijk geen treinverkeer tussen Eindhoven Centraal en Helmond door aanrijding

Opnieuw een steekpar­tij in Eindhoven: tweede binnen paar uur tijd

16:53 EINDHOVEN - Bij een steekpartij aan de Bethlehemlaan in Eindhoven zijn vrijdagmiddag twee personen gewond geraakt. Eén persoon is opgepakt. Het is het tweede steekincident in de stad binnen een paar uur tijd. Vrijdagochtend vond er een soortgelijk incident plaats aan de Edisonstraat. Ook daarbij raakte iemand gewond.