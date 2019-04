Tijdelijk mandaat voor stichting Cultuur Eindhoven

LIVE | Jong PSV kijkt voor de tweede keer tegen achter­stand aan na rake vrije trap Go Ahead

20:35 Jong PSV gaat vrijdagavond op bezoek bij Go Ahead Eagles. In Deventer kan de ploeg van Dennis Haar een plaatsje in de top-3 bemachtigen. Haar kan in de Adelaarshorst beschikken over miljoenenaankoop Maxi Romero, die terug is gekeerd van een blessure. Daarnaast sluiten ook Mauro Júnior en Dante Rigo aan.