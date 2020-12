Tijdelijke huizen Castilliëlaan Eindhoven snel bouwen met toestemming raad

Geen versoepe­lin­gen, maar jongeren willen íéts met Nieuwjaar: dan maar via de webcam?

11 december EINDHOVEN - Cafés dicht, afspreken met vrienden mag alleen in kleine groepjes en dan is ook nog het vuurwerk in de ban. Met name voor jongeren moeten er alternatieven komen, zo klinkt steeds luider. ,,Je kunt de tijd voor jongeren niet zomaar even stilzetten.”