Tijdelijke huizen voor 120 Oekraïense vluchtelingen op het terrein van Máxima Medisch Centrum Eindhoven

Buste Vincents moeder in voortuin Van Goghhuis eindelijk onthuld

NUENEN - Vanuit een hoek in haar voortuin overziet Anna Cornelia Van Gogh-Carbentus (1819-1907) het bouwterrein naast museum Vincentre, gewijd aan haar zoon. Eindelijk is het zwarte plastic waaronder de buste op Berg 26 ruim een jaar was weggestopt, verdwenen.

17 juli