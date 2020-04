Tijdelijke opvang daklozen in sporthal Trudoschool Eindhoven

EINDHOVEN - In de sporthal van de Trudoschool in Eindhoven komt vanaf maandagmiddag een tijdelijke opvang voor daklozen, voor zolang de coronacrisis duurt.

De opvang is bedoeld voor twintig tot dertig mensen en blijft open zolang de lockdown-maatregelen gelden. De sporthal is de derde plek voor tijdelijke daklozenopvang in Eindhoven. Ook in de Anna van Egmondstraat en aan de Generaal Horrocklaan zijn opvangplekken tot het eind van de crisis. Daarna worden ze stap voor stap afgebouwd.

Geen overleg

Afgelopen vrijdag zijn omwonenden van de sporthal per geïnformeerd over de komst van de opvang in hun buurt. Waar normaal gesproken vooraf overleg hierover met de buurtbewoners zou zijn geweest, is dat nu achterwege gebleven.

,,Maar dit zijn geen normale tijden. In de brief aan de buurtbewoners benadrukken we dat dit een noodvoorziening is in het kader van de coronacrisis. Ook wordt in de brief een 06-nummer vermeld zodat buurtbewoners rechtstreeks contact op kunnen nemen indien er vragen zijn of sprake van overlast", meldt een woordvoerster van de gemeente. De opvang is 24 uur per dag open en er is constant bewaking. Leger des Heils en Springplank 040 zijn verantwoordelijk.

Meer ruimte

De extra tijdelijke opvang in de stad is nodig omdat de anderhalve meter-richtlijn meer ruimte kost. Daar komt bij dat gedurende de crisis daklozen die normaal geen recht op opvang hebben, nu toch naar binnen mogen. Vaak gaat het daarbij om arbeidsmigranten uit Oost-Europa, die hun baan zijn kwijtgeraakt.