Tijdelijke sluiting Eindhovense shisha-lounge kost dertig mille

DEN BOSCH - Ook al is het maar voor twee weken, sluiting van de shishalounge in de Eindhovense Kruisstraat levert de eigenaar flinke schade op. Hij hoopt het daarom via een kort geding voorlopig op de lange baan te schuiven. Daar komt binnen twee weken een uitspraak over.

Een klant van de lounge maakte begin juli stennis in de zaak. Hij wilde twee blikjes red bull niet betalen. Dat werd een woordenwisseling en de man greep naar en stoel. De eigenaar had een fruitmes in zijn handen en raakte hem.

De gemeente ziet een geweldsincident, met verwondingen, en directe betrokkenheid van het personeel. Dat betekent een sluiting van twee weken. De klant hoefde niet naar het ziekenhuis, maar dat telt niet echt voor de gemeente, zo zei een woordvoerder. Wat wel telt, is dat de eigenaar zelf betrokken was. En hij moet juist het goede voorbeeld geven. Dat doet hij ook, zei de man verongelijkt: in twintig jaar heeft hij nog nooit zoiets aan de hand gehad. De klant kent hij al tien jaar, nooit problemen. Maar de dag ervoor had hij ook al ruzie gemaakt.

De eigenaar zit in zak en as. Hij heeft, ook in de Kruisstraat, nog een bakkerij en een restaurant. En volgens hem wordt er de hele dag vanuit de lounge bij die twee besteld. De lounge is zo goed voor veertig procent van de omzet en in twee weken betekent dat een schadepost van dertig mille. Maar, zo zei advocate A. Kurt, ondertussen kan zijn personeel weglopen. En een gedwongen sluiting is bepaald geen reclame dus het is de vraag of de klanten terugkomen. De gemeente verwacht dat dat allemaal wel mee zal vallen: “Het gaat om twee weekjes”.