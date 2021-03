Tijdelijke vaccinatiestop AstraZeneca: alle vragen op een rij

Minister Hugo de Jonge last een pauze in bij het vaccineren met AstraZeneca. Maar ik ben al met het vaccin van AstraZeneca gevaccineerd en ik maak me zorgen. Waar moet ik op letten?

Diverse klachten, of je ziek voelen, behoren op zich tot de normale bijwerkingen - net als bij de griepprik. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen adviseert wie na drie dagen na de AstraZeneca-prik weer ziekteverschijnselen krijgt om contact op te nemen met een arts. Daarbij gaat om ziekteverschijnselen met ‘onverwachte en/of onbekende klachten, en/of grotere of kleinere blauwe vlekjes (puntbloedingen) in de huid’.

Hoe groot is de kans dat ik trombose krijg door AstraZeneca?

Het is de vraag of er wel een oorzakelijk verband is tussen vaccinatie en trombose, daarom ging Nederland er tot nu toe ook gewoon mee door. Vorige week werd bekend dat in verschillende Europese landen meerdere trombosegevallen zijn gemeld na vaccinatie met het AstraZeneca vaccin. Daar staat tegenover dat er inmiddels 17 miljoen inwoners van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk al met AstraZeneca zijn ingeënt. Het bedrijf heeft de gegevens hiervan bestudeerd en stelt dat trombose onder die groep juist minder voorkomt dan je zou verwachten. In Nederland is inmiddels één trombosegeval na vaccinatie met AstraZeneca bekend, aldus de Trombose Stichting. Dat zegt op zich niets. Trombose is een aandoening die in het algemeen veel voorkomt in ons land: ieder uur krijgen elf mensen trombose, het is al jaren een van de belangrijkste doodsoorzaken. Het risico neemt toe met ouderdom, maar trombose kan ook jonge, sportieve mensen treffen.

Waarom last minister Hugo de Jonge dan nu toch een pauze in, na verschillende andere Europese landen?

De minister wilde dit eerst niet doen, omdat vertraging van vaccinatie tot meer Covid-zieken en -doden leidt. Aan de andere kant wil hij voorkomen dat mensen denken dat de regering mogelijke risico's niet serieus zou nemen. Want dan zal een deel van de mensen het vaccin gaan wantrouwen en geen prik nemen, en dat leidt ook weer tot meer Covid-zieken en -doden. Daarom toch nu deze pauze voor onderzoek, ondanks het feit dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europees Medicijn Agentschap (EMA) verklaren dat er geen extra risico is op trombose. Net als regeringen elders is de Nederlandse overheid ‘ultra voorzichtig', zo verklaarde professor Martin McKee tegenover BBC World News.

Ik zou binnenkort gevaccineerd worden met het vaccin van AstraZeneca. Ik zou graag in plaats daarvan een ander vaccin krijgen, kan dat?

Nee, dat kan niet. Alle afspraken voor vaccinatie met AstraZeneca worden afgezegd tot en met 28 maart. De hoeveelheid Pfizer-vaccins die Nederland heeft, zijn al gereserveerd voor andere mensen. Er is op dit moment geen ander vaccin beschikbaar.

Ik zou binnenkort gevaccineerd worden. Ik weet niet met welk vaccin. Hoe weet ik of mijn afspraak doorgaat?

Op dit moment worden drie groepen gevaccineerd met AstraZeneca: Zorgmedewerkers via de GGD, 60-64-jarigen, mensen met het syndroom van Down, zwaarlijvige mensen via hun huisarts en ggz-cliënten die in een instelling wonen en de medewerkers die hier werken. Behoor je niet tot een van deze groepen, dan word je met een ander vaccin dan AstraZeneca gevaccineerd. Je vaccinatieafspraak gaat dan gewoon door.

Ik ben al 1x gevaccineerd met AstraZeneca. Wat betekent dit voor mijn 2e prik?

Tussen de eerste en tweede prik zitten bij AstraZeneca circa 12 weken. De eerste vaccins van AstraZeneca zijn in Nederland op 12 februari toegediend. Het ministerie verwacht op het moment van de tweede prik duidelijkheid te hebben.

Beland ik achter in de rij, als na 28 maart de vaccinaties met AstraZeneca weer worden opgepakt?

Als het vaccin van AstraZeneca over twee weken weer kan worden gebruikt, kan het RIVM extra vaccins toeleveren bij de uitvoerders, zodat de vertraging zo snel mogelijk weer kan worden ingehaald.