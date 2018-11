Tijdelijke woonunits tegen verhitte woningmarkt in Eindhoven

EINDHOVEN - Tijdelijke woonunits op (bouw)terreinen die nog jaren braak liggen, moeten de druk van de verhitte woningmarkt halen in Eindhoven. Wethouder Yasin Torunoglu bekijkt of die oplossing op korte termijn te realiseren is.

Om hoeveel units, voor wie precies en op welke terreinen, wil de wethouder nog niet zeggen. Voor de hand liggen ontwikkelingsgEbieden als Van der Meulen-Ansems aan de Vestdijk of het Campina-terrein, maar ook terreinen in Internationale KnoopXL rond het station/Fellenoord. Timon van der Horst van BPD Vastgoed, dat het Campina-terrein gaat ontwikkelen, ziet er wel iets in. Sterker nog de projectontwikkelaar voert al eerste gesprekken over het tijdelijk huisvesting aan het Eindhovensch Kanaal.

Torunoglu sprak op het symposium Woningbouw Brabant 2018 van opleidingsinstituut Sprygg in Radio Royaal op Strijp-S. Het gaat om terreinen die vaak nog jaren leeg liggen omdat de ontwikkeling tijd kost. Hij kwam met het voorbeeld van een jong stel dat op zijn spreekuur kwam. ,,Allebei werken ze bij een callcenter. Voor een sociale huurwoning moeten ze jaren wachten, een vrijesectorhuurwoning is te duur en ze kunnen maar weinig hypotheek krijgen. Ze zoeken al anderhalf jaar en kunnen echt geen kant meer op. Voor hen moeten we op korte termijn klappen maken", aldus de wethouder. Om de druk van de woningmarkt af te halen wil hij die units inzetten. Eerder gebeurde dat ook in Amsterdam, waar onder meer tijdelijke woningen van de Oirschotse leverancier De Meeuw gebruikt zijn. Over de uitvoering en de locaties wil hij nog niets kwijt. Dat komt binnenkort.

Volledig scherm Een eerste zogenaamde massastudie van het plan SDK Vastgoed en LEVS architecten voor woningen op de parkeergarage van Hartje Eindhoven aan de PSV-laan in Eindhoven. © SDK Vastgoed/LEVS Architecten

De tijdelijke units zijn een nieuw element in het Bouwoffensief van de wethouder. Dat begon met de aanwijzing van drie locaties voor 1300 woningen: de Castilliëlaan, de PSV-laan en de Willemstraat. Binnenskamers werkt de gemeente bovendien aan een ‘rode loper-beleid’. ,, We proberen onze procedures te versnellen voor projectontwikkelaars met plannen voor middeldure huurwoningen, die duurzaam zijn en werk opleveren voor mensen uit onze kaartenbakken. ,,Anderen zullen achteraan moeten sluiten, want we kunnen niet alle plannen tegelijk behandelen.”

Volledig scherm Een voorbeeld van tijdelijke woningen, in dit geval in Terneuzen (Zeeland). © Camile Schelstraete