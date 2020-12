‘Tijdens de lockdown leerde ik pas wat eenzaamheid is’

Grote overname Philips: Amerikaans bedrijf in online hartbewa­king gekocht voor 2,3 miljard

9:30 EINDHOVEN - Er is grote behoefte aan het virtueel in de gaten houden van patiënten, maakte ook de situatie rond corona duidelijk. Philips speelt daar op in en slaat een grote slag op dat gebied in de Verenigde Staten. Philips koopt het Amerikaanse BioTelemetry. Philips betaalt 2,8 miljard dollar voor het bedrijf, omgerekend bijna 2,3 miljard euro.