‘Tijdens een autorit verdwaal ik. En soms kots ik er alles uit’: veel patiënten van longarts Aldenkamp houden maanden last van corona

‘Rockor­kest­je’ Komatsu mag podium Effenaar op: ‘Eindhoven­ser kan bijna niet’

7 april EINDHOVEN - Het is nog moeilijk voor te stellen, maar zondag 25 april wordt er in de grote zaal van de Effenaar weer opgetreden voor publiek. 130 zittende mensen aanschouwen die avond een - direct uitverkocht - optreden van de Eindhovense stonermetalband Komatsu. ,,Ze hadden voor iedere andere artiest kunnen kiezen, maar de keuze is op ons gevallen. Dat voelt goed”, weet bassist Martijn Mansvelders.