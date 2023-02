Tijdmachine: Eindhovens stapwalhalla Stratumseind toen en nu

Column Systema­tisch voorgelo­gen en een gruwelijke gehaktmo­len in gejaagd

Uit woede over de oorlog in Oekraïne luistert Jos Kessels niet meer naar werk van de Russische componist Rachmaninov. Dat schreef hij vrijdag op het plekje in de krant dat ik met hem deel. In feite heeft hij de Russen daarmee gecanceld. Al zou Jos, immers wars van hyperige nonsens, dat zelf natuurlijk nooit zo noemen.