Tijdpoort op Markt toont straks VR-beelden van Eindhoven in 1950 of in Middeleeuwen

De app is heel belangrijk, want daardoor zie je bijvoorbeeld op de Markt of bij de Catharinakerk de oude gebouwen als je door de poort kijkt. En de tegenwoordige tijd als je terug kijkt door de portal. Zo lijkt het alsof je écht in het verleden loopt. In het programma kun je ook informatie ophalen over specifieke gebouwen of locaties. Ook schakelen tussen locaties kan. Toch is de poort zelf ook belangrijk, zegt Sjoerd Geerts van Studio Speciaal. ,,Het is juist belangrijk om zichtbaar te maken op straat dat hier meer informatie te halen is. Dat is ook de opdracht van deze projecten.”