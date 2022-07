Tijdrovende barrière voor fietsers op Oirschotsedijk gaat verdwijnen: hier komt een fietsersbrug

Op Dominator is het stilstaan of losgaan: ‘Hardcore is een fysieke ervaring’

EERSEL - Even bijkomen met een cocktail en loungemuziek in de chill-out, daar doen ze niet aan bij Dominator. Op het hardcore festival bij het E3-strand in Eersel dat dit weekend voor het eerst in drie jaar weer doorging, heb je de keuze uit hard en nog harder en dat twaalf uur lang. Al blijk je ook met alleen beats op standje machinegeweer nog best te kunnen variëren.

18 juli