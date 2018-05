Tilburg doet dit jaar mee aan technologieweek

Een week per jaar wordt tijdens de Dutch Technology Week (DTW) de technologie gevierd: maatschappelijke uitdagingen komen aan bod, net als ontwikkelingen op de arbeidsmarkt én voor alle doelgroepen zijn er innovatieve evenementen. Dit alles om jongeren enthousiast te krijgen voor technologie. Verrassend dit jaar is de deelname van Tilburg. De stad brengt dit jaar haar eigen programma om te laten zien wat er op gebied van technologie in Tilburg gebeurt.

Makersmentaliteit

Wethouder Erik de Ridder: "Tilburg is sterk vertegenwoordigd in de industrie. Onze kracht zit in ons verleden. Onze makersmentaliteit heeft ervoor gezorgd dat we een stad zijn met een diverse en moderne industrie en we zijn sterk in het toepasbaar maken van hightech. Hier denken we na over de invloed van hightech op ons dagelijks leven." De wethouder duidt op de meer dan duizend bedrijven en 16.000 mensen die in Tilburg dagelijks grote hoeveelheden innovatieve producten maken: van achtbanen voor de Efteling tot auto's voor Tesla. Aansprekende bedrijven om met name jongeren enthousiast te maken voor techniek.

Successen

De Eindhovense organisatie van de DTW is blij met de deelname: "Onze ambitie is om successen van de Nederlandse hightech sector in beeld te brengen en enthousiasme over technologie te bevorderen. Met onze deelnemers laten we zien dat vakmanschap, ondernemerschap, creativiteit en denkkracht essentieel zijn voor de sector en stimuleren we de keuze voor technologie via studie en beroep. Tilburg past uitstekend in die opzet."