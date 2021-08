Tilburg schrapt Ten Miles, Marathon Eindhoven gaat vooralsnog door

EINDHOVEN - Corona of niet, de Marathon Eindhoven in het weekend van 9 en 10 oktober gaat vooralsnog door. Dat laat marathondirecteur Mario Kadiks van het organiserende bureau Golazo Sports desgevraagd weten.

Kadiks is positief gestemd over het vooruitzicht dat de 1,5 meterregel per 20 september de 1,5 losgelaten zou kunnen worden, zoals tijdens de persconferentie op 13 augustus door demissionair premier Rutte is aangekondigd. Maar ook zijn volgens de organisator wellicht scenario’s denkbaar, waarbij het massa-evenement door kan gaan ook al is de 1,5 meter nog steeds van kracht.

Quote Allerlei scenario's zijn bespreek­baar, maar daarover ga ik me niet op voorhand uitspreken Mario Kadiks, directeur Marathon Eindhoven

Daarover vindt de komende weken overleg plaats met de gemeente Eindhoven, aldus Kadiks. ,,Allerlei scenario's zijn bespreekbaar, alleen moeten we wel realistisch blijven. Ook als er geen verruiming komt van de coronamaatregelen, gaan we met de gemeente in overleg om te bekijken of het evenement op een veilige en sfeervolle manier doorgang kan vinden. De overheid is hierin leidend. Veel is nu nog onduidelijk over eventuele beperkende maatregelen die gelden ten tijde van de 37e editie op zaterdag 9 en zondag 10 oktober.”

Tilburg Ten Miles

Een andere hardloopwedstrijd in Brabant, Tilburg Ten Miles (TTM), is wél geschrapt, zo werd dinsdag bekend. Het evenement zou plaatsvinden op 25 en 26 september, vlak na het belangrijke beslismoment op de 20e, waardoor het volgens de organisatie niet verantwoord was om het besluit langer uit te stellen. ,,De Ten Miles is een waar volksfeest met veel publiek geworden en het eventueel moeten handhaven van de 1,5-meterregel in de openbare ruimte is onrealistisch”, aldus TTM-directeur Henk van Doremalen.

Mario Kadiks: ,,Uiteraard volgen we alle ontwikkelingen op de voet. We gaan voor een veilig en sfeervol evenement. We volgen ook de gebeurtenissen in het buitenland. Zo vond afgelopen weekend nog de halve marathon in Berlijn plaats, met 20.000 deelnemers.”

9.040 inschrijvingen

De Eindhovense marathon trok in 2019 het recordaantal deelnemers van 23.500. Of het er dit jaar ook weer zo veel worden, is nog niet duidelijk. ,,Twee, drie weken geleden lagen we voor op het aantal van 2019", aldus Kadiks.

,,Op dit moment hebben we 9.040 inschrijvingen, tegen 9.980 precies twee jaar terug.” Onzekerheid over het al dan niet doorgaan van het hardloopevenement kan de reden zijn voor veel mensen om nog even te wachten met inschrijven. Volgens Kadiks ligt het waarschijnlijk vooral aan de vakantie, die dit jaar enkele weken later plaatsvindt dan in 2019.