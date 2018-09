Tilburgers trappen Boogiedown af: ‘Ik sta hier voor Jan Lul’

De Tilburger treedt voor het eerst op in Eindhoven, maar houdt er waarschijnlijk weinig goede herinneringen aan over. Zoals ook weinig bezoekers van Boogiedown iets van zijn show zullen heugen. Er staan immers slechts tien man in de kleine zaal van de Effenaar te kijken. Wakeem telt het aantal personen in de zaal voor het gemak even.

“1, 2, 3… 10, 11, 12. Twaalf man. Dit is een stuk lastiger dan voor een volle zaal, maar hey, ik krijg betaald, krijg exposure en ik vind het wel leuk hier.” Als hij tijdens het optreden een grote sprong maakt, is de klap van de landing op het podium goed te horen. Aan energie geen gebrek, aan belangstelling wel. Het klinkt aardig, met Ready to Blow als uitschieter. “Ben ik hard?”, vraagt de rapper aan het publiek. “Ja hè, ik ben k*nkerhard”, roept hij vervolgens. Wat dan ook meteen het dieptepunt van zijn show is.

Wanneer Wakeem aftreedt, maken tal van breakdancers zich klaar voor de breakdancekwalificatie. De culturele beweging hiphop staat namelijk voor meer dan slechts rappen. Ook breakdancing, graffiti en mc’ing maken wezenlijk onderdeel uit van het fenomeenen en dat zijn ze op Boogiedown niet vergeten.

Kruikenzeikers

Als verscheidene hoofden over de breakdancevloer tollen, neemt een andere Kruikenzeiker inmiddels plaats op het podium van de grote zaal. Onder toeziend oog van veertig toeschouwers – het is nog steeds erg rustig in het poppodium – laat Massi zien een begenadigd artiest te zijn. Samen met zijn band zet hij, Sam Raaijmakers, een aangename show neer.

De combinatie van rap en zang klinkt alleraardigst en de aanwezige band laat fijne klanken klinken. De immer enthousiaste Raaijmakers vindt dat het publiek wel wat meer zelfvertrouwen mag tonen. Lees: harder mag roepen. Aan zelfvertrouwen bij de zanger geen gebrek. Daarnaast wil hij de voetjes van de vloer zien. En ook dat lukt aardig: het dansbare Massi is een lust voor het oor. Met tal van solo’s van de bandleden en de fijne backingvoice van Bo Knippels is de toon gezet. Als ze afsluiten met een nog niet gelanceerd nummer, zit het half uurtje van Massi er alweer op.

En is Boogiedown eindelijk écht begonnen.

Volledig scherm Het Tilburgse Massi krijgt het publiek aan het dansen. © Willem Brouwer / ED