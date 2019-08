Tim Hanekamp verkoopt zijn huis in Eindhoven, te betalen in bitcoins

Acht jaar cel voor doodslag met barkruk in café in Nuenen, waarbij Oscar Pudelko (60) omkwam

16:12 NEUEN/DEN BOSCH - De rechtbank in Den Bosch heeft Bart R. (26) veroordeeld tot acht jaar cel omdat hij vorig jaar in café Van Gogh in Nuenen Oscar Pudelko (60) met een barkruk doodsloeg.