Timeframe Project Eindhoven: ‘Over onze dromen zijn we best wel eensgezind’

In een jaar tijd zetten de twee 220 Eindhovenaren op de foto en stellen ze iedereen twee vragen: ‘Hoe ziet de wereld eruit in 2030?’ en ‘hoe hoop je dat de wereld eruitziet in 2030?’ ,,En dan merk je dat als we even uitzoomen, we niet zo’n verschillende dromen over de toekomst hebben”, vertelt Pascale. ,,Een wereld waar we goed voor elkaar en de aarde zorgen komt in bijna ieder gesprek terug.”