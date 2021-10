Tineke (78) krijgt alsnog hulp in het huishouden: ‘Ik kom op voor mezelf, maar ook voor andere ouderen’

Motorrij­der (28) rijdt 54 kilometer per uur te hard en maakt wheely in Eindhoven

2 oktober EINDHOVEN - Een 28-jarige motorrijder heeft zaterdagavond ruim vijftig kilometer te hard gereden over de Beukenlaan in Eindhoven, meldt de politie. Hij reed 124 kilometer per uur, terwijl de toegestane maximumsnelheid zeventig kilometer per uur is. Hij maakte ook een wheely.