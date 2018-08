Tinus Renders uit Eindhoven weet hoe je buxus groen houdt

Eindhoven­se (48) in Genua: 'Dit gebeurt normaal alleen in horror­films'

16:05 EINDHOVEN - Door het instorten van een cruciale verkeersbrug in Genua zijn dinsdag zeker 22 doden gevallen. De in Eindhoven geboren Elisabeth Bertrand (48) woont in Genua en maakt de paniek en het verdriet van dichtbij mee. Gisteren reed ze toevallig nog over dezelfde brug. ,,Dit is een vreselijke ramp. Zoiets gebeurt normaal alleen in horrorfilms."