Tiny Forest gaat aan wijk Hemelrijken in Eindhoven voorbij

Toen Bernice Kamphuis vorig jaar hoorde van het IVN-project met ‘Tiny Forests’ was zij direct enthousiast. Tiny Forests zijn inheemse bosjes ter grootte van een tennisveld en gelegen in de buurt van een basisschool. Een soort buitenlokaal waar de kinderen van de stad, met behulp van lesmateriaal van het IVN, de natuur kunnen ‘beleven’. ,,Als ik mijn dochtertje de herfst wil laten zien, moet ik Eindhoven uit”, zegt Kamphuis. ,,Basisscholen de Fellenoord en de Driestam gaan helemaal naar het Wasven in Tongelre als zij de natuur willen opzoeken. Hoe mooi zou het zijn om een minibos hier in de stad te hebben?”