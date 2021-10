Tipje van de geheimzinnige sluier van De Woenselse Poort; podcast over cliënten en personeel van forensische kliniek

EINDHOVEN - Wat gebeurt er precies achter de hoge hekken van forensisch kliniek De Woenselse Poort in Eindhoven? Communicatieadviseur Doortje Cornelissen maakte een podcastserie en ging daarvoor in gesprek met cliënten, behandelaren en deskundigen.

Gertrude Graumans (57), algemeen directeur van de forensische kliniek, geeft het zelf maar direct toe: over De Woenselse Poort, onderdeel van GGzE, hangt een wat geheimzinnige sluier. Want wat gebeurt er achter die hoge hekken met prikkeldraad? Is het een gevangenis, of misschien een tbs-kliniek? Niets van dat alles, weet de voormalig politiechef. ,,Wij zijn een psychiatrisch ziekenhuis, een plek waar zo’n 250 mensen met een psychiatrische stoornis zich kunnen herstellen en resocialiseren. Zodat zij weer deel kunnen nemen aan de maatschappij’’, legt ze uit.

Quote Ik vond het ook spannend, zeker door verhalen uit de media Doortje Cornelissen, De Woenselse Poort

Maar wie zijn die mensen? En door wie worden ze geholpen? Cornelissen werkt sinds anderhalf jaar als communicatieadviseur aan de Dr. Poletlaan, op landgoed De Grote Beek. ,,Ik betrad destijds een voor mij onbekende wereld. Vond het ook spannend, zeker door verhalen uit de media. Had vooroordelen. Daardoor dacht ik vooraf: moet ik hier extra opletten? Maar doordat ik cliënten en behandelaars sprak kreeg ik een veel breder beeld van wat er zich achter de hekken van De Woenselse Poort afspeelde. Vooral een veel genuanceerder beeld.’’

Stigma

Het stigma dat op de kliniek rust, is dus onterecht, vindt Cornelissen. Maar: ze vond ook dat er vanuit De Woenselse Poort meer openheid van zaken gegeven mocht worden. Gedurende ‘saaie pauzewandelingen met het vele thuiswerken’ luisterde de 34-jarige Eindhovense naar podcasts. Dat bracht haar op het idee om zélf dergelijke audio-uitzendingen te gaan maken.

Quote Een onbekende wereld geeft alle ruimte aan je fantasie. Maar wat gebeurt hier nu feitelijk? Doortje Cornelissen, De Woenselse Poort

,,Mijn idee was om met cliënten, behandelaren en deskundigen in gesprek te gaan. Om het tastbaar en voelbaar te maken wat hier gebeurt. Een onbekende wereld, achter hoge muren, geeft alle ruimte aan je fantasie om zelf invulling te geven aan wat zich daar allemaal afspeelt. Door incidenten kunnen emoties de boventoon voeren in hoe je naar deze wereld en de mensen kijkt. Maar het is denk ik prettig om het ook met een wat meer rationele blik te beschouwen. Wat gebeurt hier nu feitelijk?’’

Geen conclusies

Ze stelde haar idee voor bij Graumans die een go gaf en ging ermee aan de slag. De eerste aflevering van de vijfdelige serie genaamd Veroordeeld tot zorg is inmiddels te beluisteren. Daarin vertelt een tbs-cliënt over waarom hij in De Woenselse Poort terecht is gekomen, waar hij tegenaan loopt en hoe hij zijn toekomst ziet. Anderzijds komt behandelaar en gezondheidszorgpsycholoog Lisanne aan het woord, die over haar werkzaamheden spreekt.

,,Er worden geen conclusies getrokken. We willen het niet mooier maken dan het is. Gewoon recht voor z’n raap: wie leven en werken hier? Zie het als een persoonlijke verkenningstocht van mijzelf binnen de muren van De Woenselse Poort.’’

Te beluisteren via Spotify.