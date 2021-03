TNO wil middenstand door en uit crisis helpen

Mbo-school voor de foodbran­che op plek van Scapino in Eindhoven­se Hooghuis­straat

10 maart EINDHOVEN - Tot voor kort was het een plek voor goedkope schoenmode maar vanaf komend schooljaar worden studenten er opgeleid tot bijvoorbeeld slager of manager van een fastfoodrestaurant. Opleidingsinstituut SVO opent dan een vestiging aan de Eindhovense Hooghuisstraat in het pand dat Scapino inmiddels heeft verlaten.