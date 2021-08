Tóch Ajax-PSV kijken in de kroeg: cafés op Stratumseind zetten massaal de tv aan als protest tegen de gemeente

Video Fietser zwaarge­wond door botsing bij Dommeltun­nel­tje in Eindhoven

5 augustus EINDHOVEN – Een 57-jarige fietser is donderdagochtend zwaargewond geraakt bij een ongeluk met een andere fietser bij het Dommeltunneltje in Eindhoven. De aanrijding vond plaats aan de kant van de TU. Een 43-jarige man zonder vast woon- of verblijfplaats is aangehouden. Dat meldt de politie.