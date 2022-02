Toch artiesten in Eindhovense carnavalstenten, programma blijft geheim tot de dag zelf

Carnavals­tent in Eindhoven­se binnenstad krijgt vorm, komen er toch artiesten? ‘Geen Snollebol­le­kes maar wellicht de Alpenzus­jes’

EINDHOVEN - Dat het niet verstandig is om voor carnaval de Snollebollekes te boeken, snappen ze op de Markt in Eindhoven zelf ook wel. Toch probeert de horeca aan het plein nog toestemming te krijgen om een aantal artiesten te laten optreden in de tent die inmiddels is opgebouwd.

22 februari