Toch bonte mix van Pieten bij intocht Sint in Eindhoven

EINDHOVEN - In de intocht van Sinterklaas in Eindhoven op 16 november lopen naast de traditionele donker geschminkte Pieten voor het eerst ook (Glitter) Pieten mee in verschillende andere basiskleuren. Dit maakten de gemeente Eindhoven en Stichting Sint-Nicolaas Intocht Eindhoven maandagavond laat bekend in een gezamenlijke schriftelijke verklaring.

Ook zal er dit jaar meer afwisseling zijn in haardracht. Daarnaast zullen er Pieten meelopen in het gevolg van Sinterklaas die zijn ,,geïnspireerd op de Pieten van tv,” zo valt te lezen in het persbericht. Het gaat hier naar alle waarschijnlijkheid om roetveegpieten zoals die ook in het Sinterklaasjournaal van de NTR hun opwachting maken. Bob de Bouwer-Pieten en K3-Pieten maken het gevolg van de Sint in Eindhoven compleet.

De bedoeling is dat volgend jaar geheel de landelijke lijn van het Sinterklaasjournaal gevolgd gaat worden, zo laten de gemeente en de Stichting weten. In het Sinterklaasjournaal komen dit jaar alleen nog roetveegpieten voor. ,,We realiseren ons dat deze veranderingen nooit naar ieders tevredenheid kunnen zijn. Voor ons staat een plezierig feest voor iedereen, maar vooral voor de kinderen voorop,”aldus de beide organisaties in hun statement.

Spanningen verminderen

Het besluit is de uitkomst van een proces van dialoogsessies dit jaar-georganiseerd door de gemeente- tussen inwoners van de stad over de invulling van de intocht. De sessies waren vooral bedoeld om de spanningen te verminderen, volgens Eindhoven. Ook werd er in de dialoog van gedachten gewisseld over ,,hoe we aankijken tegen de figuur van Piet in de huidige maatschappij,”aldus de gemeente en de Stichting. Vorig jaar liep de intocht in Eindhoven uit de hand, toen anti-Zwarte Piet-demonstranten van Kick Out Zwarte Piet werden belaagd door hooligans.

Het intochtcomité Sint Nicolaas liet deze zomer weten ook dit jaar nog te zullen vasthouden aan de donker geschminkte (bruine) Pieten. In de afgelopen jaren was er al meer variatie te zien bij de Pieten als het ging om haardracht en de kleur van de lippenstift.

De intocht van Sinterklaas in Eindhoven dreigde, net als vorig jaar, uit te lopen op een confrontatie tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Zowel de anti-moslimorganisatie Pegida-vóór Zwarte Piet als ‘Eindhoven kan het’, gelieerd aan de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) kondigden vorige week aan te gaan demonstreren tijdens de Eindhovense intocht.