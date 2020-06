Tóch buitenfilm in Eindhoven: vanaf 14 juni op Campinaterrein

Op 14, 15 en 16 juni worden er in de openlucht films gedraaid op het terrein van de voormalige Campinafabriek aan de Hugo van der Goeslaan. Eerder annuleerden Natlab en Pand P hun buitenfilmprogramma voor deze zomer.

Het publiek neemt plaats op het terras van restaurant Phood, met maximaal 2 mensen aan dezelfde tafel op 1,5 meter afstand. Drank en snacks kunnen per smartphone besteld worden via een QR-code en afgehaald worden bij een foodtruck.

Op 14 juni wordt om 22u gestart met de film The Biggest Little Farm, op 15 juni is Amazing Grace te zien, op 16 juni Ramen Shop. Bij slecht weer wordt de vertoning verplaatst en blijft het ticket geldig.