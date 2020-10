Tóch een beetje de vibes op een tocht langs designplekken in Eindhoven

Dan maar livestrea­men en chatten tijdens digitale Dutch Design Week: 'Maar ik mis het DDW-ge­voel’

22 oktober Geen drommen hippe designliefhebbers die zich haasten van expo naar lezing, maar vrijwel lege straten deze week in hartje Eindhoven. Maar tóch is er een Dutch Design Week. Een virtuele, met dank aan corona. Maar zitten we te wachten om nog meer achter een schermpje te hangen?