Toch een (kleinere) Dutch Design Week dit jaar

Centrum Hofdael in Geldrop is klaar voor de tussentijd

7:00 GELDROP - Het kan nog wel 3 tot 5 jaar duren voordat een toekomstplan voor Centrum Hofdael klaar is en gerealiseerd. ,,Daar moeten we niet op wachten”, zegt Hofdael-manager (sinds 1 februari) Hannie Derks, ,,dit is best een goed gebouw hoor. Je kan hier mooie dingen doen”.