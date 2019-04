Toch elf aangepaste pakketautomaten PostNL in Eindhoven

PostNL heeft nu een nieuwe vergunning aangevraagd, meteen voor elf locaties. In de zomer van vorig jaar deed de postbezorger een poging voor twee plaatsen in Eindhoven: de Hoogstraat en de Heezerweg. Omdat die verzoeken afgewezen werden, is nu het ontwerp aangepast, zegt een communicatiemedewerker van PostNL. Ook komen ze op verzoek van de gemeente te staan bij buurtwinkelcentra of concentraties van inzamelcontainers waar ze minder overlast bezorgen aan het verkeer. Vooroverleg met de commissie Ruimtelijke Kwaliteit is er ook geweest, maar een definitief oordeel van de welstandscommissie volgt nog. De gemeente wil nu nog niet reageren, dat gebeurt pas als de vergunning al dan niet wordt verleend.