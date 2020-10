Toch geen ‘drive-thru’ voor Sint in Bakel

Geen evenementen

,,Maar dat zou een paar dagen zijn na de dag dat de huidige coronamaatregelen aflopen", zegt Sandy van Grootel van het Sinterklaascomité. ,,De komende weken mogen er sowieso geen evenementen worden georganiseerd. De kans is zeer groot dat de huidige maatregelen langer van kracht zijn, en dan zou ook de drive-thru niet kunnen doorgaan. Daarom hebben we in overleg met de gemeente besloten alles nu alvast af te gelasten.”

Natuurlijk hadden de organisatoren ook de gok kunnen nemen dat de coronamaatregelen niet verlengd worden en dat de drive-thru dan toch door zou kunnen gaan. ,,Maar dat risico wilden we niet nemen. Stelt je voor dat we dan alles twee dagen van te voren alsnog zouden moeten hebben afgelasten. Die kans wilden we niet lopen. En eerlijk gezegd: daar voelde de gemeente trouwens ook niet veel voor.”

Digitaal

Of er nog op een andere manier een intocht zal worden georganiseerd - bijvoorbeeld digitaal, net zoals in Gemert - kan Van Grootel nog niet zeggen. ,,Daar gaan we nog wel naar kijken. We gaan zeker ook nog iets doen met het snoepgoed. Maar hoe, dat weten we ook nog niet. Bijeenkomsten van grotere groepen mensen mogen niet, contact is verboden. Dat maakt snoep uitdelen lastig. Daar moeten we nog eens goed over nadenken dus.”