Toch geen herkansing regionale busfabrikanten VDL en Ebusco voor megaorder

EINDHOVEN/DEURNE - De regionale busfabrikanten VDL en Ebusco grijpen hoogstwaarschijnlijk toch definitief naast de recordorder voor elektrische bussen in Overijssel. Het Chinese BYD mag toch de 259 voertuigen leveren voor vervoer in het gebied IJssel-Vecht.

De provincie Overijssel heeft dinsdag bekend gemaakt dat vervoerder Keolis ondanks fraude bij de aanbesteding bij wijze van noodoplossing voor twee jaar het vervoer mag blijven uitvoeren. ,,Om kapitaalvernietiging tegen te gaan, gebeurt dat met de elektrische bussen die zijn besteld", bevestigt een woordvoerster van de provincie.

Wel wordt een nieuwe aanbestedingsprocedure uitgeschreven voor het vervoer vanaf eind 2022. De inzet van de provincie is dat de dan gekozen vervoerder van dezelfde bussen gebruik zal maken, stelt de woordvoerster.

VDL kon dinsdag nog niet inhoudelijk reageren op het nieuws. ,,We gaan het besluit en de toelichting bestuderen", aldus het concern. Directeur Peter Bijvelds van Ebusco in Deurne spreekt van een 'verrassende wending’ in de kwestie. Hij zegt te hebben verwacht dat bij een nieuwe aanbesteding per eind 2022 de winnende vervoerder opnieuw een busfabrikant zou mogen kiezen.

De provincie maakte een maand geleden het voorgenomen besluit bekend om de opdracht aan Keolis voor het vervoer vanaf eind dit jaar in te trekken. Aanleiding was onderzoek naar onregelmatigheden bij de aanbestedingsprocedure. Daaruit bleek dat Keolis geheime afspraken had gemaakt met leveranciers BYD en Ginaf. Aangetroffen verklaringen over garanties op batterijen strookten niet met wat Keolis tegenover de aanbestedende provincie Overijssel zou hebben verklaard. Ginaf zou zijn gevrijwaard van consequenties bij te late levering van ruim 50 buurtbussen voor het vervoer in de regio.

Keolis in nieuwe aanbesteding

Na wederhoor van Keolis is de opdracht definitief ingetrokken. Om te voorkomen dat de reizigers de dupe worden, is Keolis gevraagd om een zogenoemde noodconcessie uit te voeren. Daarmee kan de periode tot aan de nieuwe aanbesteding worden overbrugd. Of Keolis wordt uitgesloten van deelname aan deze procedure staat nog niet vast. ,,Het is nog niet duidelijk of Keolis mee mag doen bij de nieuwe aanbesteding", laat de provincie weten.