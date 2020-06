Toch geen Park Hilaria dit jaar in Eindhoven, kermis blijkt op korte termijn niet haalbaar

Nachtop­vang 't Eindje in Eindhoven sluit eind dit jaar

9:17 EINDHOVEN - De nachtopvang voor dak- en thuislozen aan de Mathildelaan in Eindhoven -’t Eindje- gaat sluiten. Per 1 januari volgend jaar komt er 24-uursopvang op twee locaties voor in de plaats.