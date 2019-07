Toch groen licht voor camping Dynamo Metalfest in Eindhoven

Even dreigde een rechtszaak roet in het eten te gooien: de Stichting Stadsnatuur maakte bezwaar tegen de camping met zeshonderd plaatsen en kondigde aan donderdag naar de rechter te zullen stappen. De natuurliefhebbers vreesden dat het verblijf van honderden festivalgangers de in het gebied voorkomende broedende vogels en vleermuizen zouden verstoren.

De avond voor de rechtszitting bereikten de stichting en de organisatoren van het metalfestival -door de gemeente rond de tafel geroepen- overeenstemming over een aantal maatregelen, waardoor de fauna enigszins ontzien wordt. ,,Het is een beetje geven en nemen. We leggen ons erbij neer", zegt secretaris Frans Hijnen van Stadsnatuur, die nog altijd niet echt blij is met de tijdelijke camping. ,,Maar we hebben ook begrip voor de organisatie, die een gigantisch probleem zou hebben gehad als de camping niet door was gegaan.”

‘Positieve dialoog’

Rob van der Donk, woordvoerder van Loud Noise, is ‘heel content’ met het bereikte akkoord. ,,We hebben een heel positieve dialoog gevoerd met de bezwaarmakers. Zo zie je maar weer: als je het gesprek aan gaat, kom je er wel uit.” Om de bezwaarmakers, gesteund door Trefpunt Groen Eindhoven, tegemoet te komen is de routing tussen camping en festivalterrein ietwat gewijzigd. Plekken waar vogels zitten te broeden -onder meer een boomvalk- worden zoveel mogelijk gemeden. Deze locaties worden met roodwit lint afgezet.

Een ander bezwaar van de Stichting Stadsnatuur betrof de lichtverstoring in het gebied afkomstig van lichtmasten. Door het licht zouden vleermuizen het gebied mijden en dreigden jonge vleermuisjes twee dagen verstoken te blijven van voeding. Onder meer door de verlichting wat te dimmen en het aantal branduren te beperken, wordt het probleem zoveel mogelijk ondervangen, aldus Van der Donk. ,,Ook hebben we een registratiedesk verplaatst naar een minder kwetsbare plek.”

Quote Uiteinde­lijk hebben we zo'n festival veel liever niet in dit gebied Frans Hijnen, Stichting Stadsnatuur