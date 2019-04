Toch kans voor buurthuis Zuidwester Eindhoven in Mariaschool

Nog is niets zeker over De Zuidwester, zegt Van Best over de Mariaschool. ,,Het is een kansje met veel onzekerheden. Passen we er wel in, is het gebouw te exploiteren, kunnen we met de ouderenactiviteiten naar boven? We hebben er veel vragen bij.” Op korte termijn is er overleg met ambtenaren van de gemeente Eindhoven en de buurt. Eerder leek de Mariaschool af te vallen omdat die nodig blijft voor het onderwijs, zoals met de Vrije School die ruimtegebrek heeft. Van Best blijft dan ook bezorgd over de toekomst van De Zuidwester die dicht moet.